Миллионы белорусов хотят перемен 1 13.07.2020, 14:19

2,508

Фото: Belsat.eu

Когда у нас будет народная власть, тогда и народ не будет разбегаться за границы.

Я хочу перемен. Миллионы белорусов хотят перемен. Первое, что для этого нужно – это проведение честных свободных выборов. Пишет читатель Telegram-канала «Баста!», который вынужден работать за границей:

- Миллион белорусов работает в России. Десятки тысяч наших соотечественников уехали на Запад. Почему молодые граждане нашей страны должны уезжать из Беларуси? Почему мы должны месяцами не видеть своих детей? В основном, чтобы прокормить свою семью, ведь нормальных возможностей для заработка у нас просто нет.

Наши дети растут, и мы видим это только по видеосвязи.

Я сирота и помочь мне некому, а когда я поступил на платное отделение в 2014 году, в середине августа объявили результаты и до 1 сентября я должен был заплатить около 5 миллионов рублей при зарплате в 3,8 миллиона рублей. Как вы думаете, хотел бы я получить высшее образование или нет?

Я работал на благо своей страны, а оплата моего труда составляла копейки. Официальные профсоюзы говорили, что ничем помочь не могут. Я должен был выживать сам. К чему мне такое государство.

Я хочу перемен. Миллионы белорусов хотят перемен. Первое, что для этого нужно – это проведение честных свободных выборов. Когда у нас будет народная власть, тогда и народ не будет разбегаться из Беларуси куда ни глядя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.