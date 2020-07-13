Ученые придумали, как выучить иностранный язык во сне 2 13.07.2020, 22:22

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Известно, что сон укрепляет усвоение новой информации, полученной во время бодрствования.

Теперь исследователи из Университета Берна в Швейцарии предполагают, что обучение также может происходить во время глубокого или медленного сна, сообщает cursorinfo.co.il.

Многие исследования сна касаются процессов, которые стабилизируют и укрепляют воспоминания, образующиеся в периоды бодрствования. В настоящее время имеются доказательства того, что воспроизведение информации во время сна усиливает ее запоминание и «встраивает» эту информацию в ранее приобретенный запас знаний в мозге.

Однако один вопрос для ученых все еще остается загадкой: если состояние сна усиливает воспоминания, которые образуются во время бодрствования, то почему само состояние сна не может сформировать воспоминания, которые затем перетекают в состояние бодрствования?

Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос, ученые провели следующий опыт. Используя электроэнцефалограммы (ЭЭГ), эксперты регистрировали во время дневного сна активность мозговых волн у группы из 41 человека, в которую входили здоровые мужчины и женщины. Во время эксперимента участники спали с наушниками-вкладышами, через которые исследователи проигрывали им записи различных пар слов. В каждой паре одно слово было на родном языке, а другое являлось вымышленным «псевдословом». После пробуждения участники эксперимента выполнили тесты на проверку памяти.

Исследователи обнаружили, что добровольцы закодировали во время сна связь между знакомым словом на родном языке и «псевдословом» при двух условиях. Первым условием было повторение пары слов, а вторым – чтобы акустическое представление второго слова совпадало с активной фазой медленного сна.

По словам экспертов, медленный или глубокий сон – это самая полезная стадия для укрепления воспоминаний, которые формируются в период бодрствования. Когда мозг входит в медленный сон, его клетки постепенно синхронизируют свою деятельность.

Также ученые отмечают, что припоминание добровольцами слов, усвоенных во сне, во время теста на проверку памяти совпало с активностью в гиппокампе и областях мозга, отвечающих за языковые навыки. Это те же области мозга, которые активны, когда мы заучиваем новую информацию во время бодрствования. По мнению исследователей, именно они помогают нам запоминать новую информацию независимо от преобладающего состояния: бессознательного во время глубокого сна или сознательного во время бодрствования.