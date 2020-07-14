Сергей Тихановский: Горжусь тем, что я белорус 14.07.2020, 8:55

Фото: tut.by

Народный блогер написал письмо пенсионерке, с которой познакомился на пикете в Гродно.

Гродненка Галина Филипповна получила письмо от блогера Сергея Тихaновского. Народный блогер помнит женщину из Гродненской встречи и обещает приехать к ней в гости, сообщает «Радыё Свабода».

Кто такая Галина Филипповна?

81-летняя гродненка, доцент, Ветеран труда Галина Филипповна Андрейчик прославилась на всю страну, когда 29 мая в Гродно дала трогательное интервью Сергею Тихaновскому.

«Я вспоминаю нашу встречу не раз»

В середине июня Галина Филипповна написала письмо Тихоновскому в СИЗО, рассказала, кто она такая, напомнила о встрече в Гродно. Почти через месяц, 10 июля, ей пришел ответ, написанный 1 июля.

Сергей признался, что письмо Галины Филипповны «тронуло его до слез». Он сообщил, что 1 июля ему впервые передали письма, всего 62. Среди них было и письмо пенсионерки из Гродно.

«Я вспоминаю нашу встречу не раз, сидя в СИЗО. Очень рад, что вы написали и письмо попало ко мне в руки. Прежде всего прошу вас беречь здоровье, потому что я обещаю приехать к вам домой, как вы хотели, и познакомиться с сыновьями», — написал в начале письма Тихоновский.

Он добавил, что, наверное, его жена Светлана также будет рада познакомиться с гродненкой.

«Вы немного преувеличиваете мои заслуги. Не моя заслуга или ваша, что правду говорить в Беларуси — это геройство. Также вы преувеличиваете заслугу моей матери в моем воспитании. Конечно, она не учила меня плохому. Моя позиция-скорее, собственное внутреннее решение, убеждение, чем результат воспитания», — написал Тихановский.

Он добавил, что в его гимназии в детстве девиз был: «Спешите делать добро».

«Берегите себя и не волнуйтесь. Очень рад нашему знакомству. Когда я встречаю таких людей, как вы, я горжусь, что я белорус», - закончил письмо Сергей Тихановский.