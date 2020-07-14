Времена меняются 14.07.2020, 12:05

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Фото: tut.by

Давайте использовать успешный опыт других стран.

Несколько дельных советов от своего читателя опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Немного истории, - пишет читатель. - После того, как в феврале 2011 года протестующие в Египте заставили президента Хосни Мубарака уйти в отставку, один из участников революции, работавший, кстати, в Google - Ваиль Гоним – дал большое интервью CNN. У него спросили, что произойдет дальше.

"Спросите Facebook", - ответил Гоним.

"Вы считаете, что революция в Египте - это заслуга Facebook?" - уточнил журналист.

"Да, безусловно. Я хочу однажды встретиться с Марком Цукербергом и сказать ему спасибо, на самом деле. Эта революция началась онлайн. Эта революция началась в Facebook", - ответил Гоним.

Времена меняются. Сегодня главная роль "проводника революции" – это Телеграм. Так говорят участники протестов в Армении, Гонконге, Каталонии.

Давайте использовать успешный опыт других стран. Для начала подпишите всех своих знакомых на независимые телеграм-каналы и предложите вступить в свой местный чат "Страны для жизни" или другие. Пусть они сделают то же самое, что и вы. Даже сделав этот шаг, они увидят, что не одни, что нас очень много, и должно стать еще больше. И тогда следующие шаги будут все проще и проще".

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