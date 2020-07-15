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Рой велосипедистов на фоне заката диктатуры: символы протестов

  • 15.07.2020, 9:32
  • 3,560
Рой велосипедистов на фоне заката диктатуры: символы протестов
Фото: belsat.eu

На акциях 14 июля произошло много знаковых событий.

Вечером 14 июля по городам Беларуси прокатилась волна массовых протестов. Тысячи человек вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

На вчерашних акциях протеста и солидарности произошло много знаковых событий. Как, например, потрясающее зрелище массы велосипедистов на фоне заката. Заката диктатуры.


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