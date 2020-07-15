Восстание на Дальнем Востоке 15.07.2020, 9:55

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ФОТО: ТАСС

В РФ начался процесс деколонизации?

Более 30 тысяч человек вышли в выходные на улицы Хабаровска. Они выступают за освобождение губернатора региона. Сергей Фургал был задержан в четверг и перевезен в Москву, расположенную в восьми часах лета, пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод - inosmi.ru).

Там суд должен будет заняться обвинениями в убийствах — преступлениях, которые Фургал, как утверждается, организовал, будучи предпринимателем в 2000-е годы. Были убиты два его партнера. Сергей Фургал свою вину отрицает.

Протесты стали неожиданностью для Москвы. Демонстрации на выходных стали одними из крупнейших на Дальнем Востоке за последние 30 лет. Также тысячи людей вышли на улицы в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске. Они скандировали «Москва, уходи» и «Фургала домой» и подтверждали свое решение на выборах — «Наш выбор — наш Фургал».

В 2018 году Фургал выиграл на выборах у кандидата кремлевской партии Вячеслава Шпорта. Еще на трех голосованиях кандидаты Москвы также были повержены. Есть данные, что неприятие Кремля и отторжение от остальной России на Дальнем Востоке растет на протяжении ряда лет.

Примерные патриоты

Действия Москвы как колониального властителя в азиатской части России — это только один из мотивов выступлений. Правда, сторонники ультраправой партии ЛДПР, к которой принадлежит Фургал, считают себя примерными патриотами. Во время региональных выборов 2019 года кремлевская партия «Единая Россия» получила 13%. Чтобы наказать Хабаровск за плохие результаты выборов, в том же 2018 году столица Дальнего Востока была перенесена во Владивосток.

Удивление среди населения вызвало также и то, что якобы имевшие место преступления переданы следствию лишь спустя 15 лет. Вероятно, Москва хочет отомстить за провал своего кандидата. Кроме того, в 2021 году состоятся выборы в Госдуму, на которых у «Единой России» лишь немного шансов на успех.

Протесты связаны с «грубым вмешательством центра», считает Григорий Голосов из Европейского университета Санкт-Петербурга. За пределами Москвы или Санкт-Петербурга на протяжении десятилетий в провинции не было сопоставимых «атак». На выборах губернатора в 2018 году 66% проголосовало за бывшего врача Фургала. Тем самым он получил больше голосов, чем Владимир Путин шестью месяцами ранее на президентских выборах (так в тексте, на самом деле Путин тогда получил более 70% голосов — прим. ред.). Но Фургал был осторожен. Еще в 2018 году, казалось, он был готов занять пост заместителя губернатора.

Храбрость сопротивления

Фургал считался единственным голосом, отважившимся на противоречие. Этого избирателям было достаточно, чтобы сделать его губернатором. Неприятие всего московского в регионе было велико уже тогда. Успеху способствовали и популистские меры новичка — он запретил чиновникам пользоваться «бизнес-классом», продал дорогие служебные автомобили и яхту губернатора. Кроме того, он сократил себе и своим сотрудникам заработную плату. «Губернатор не может иметь зарплату в один миллион рублей», — сказал Фургал.

Тем временем Кремль направил в Хабаровск представителя президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева. Он должен разрядить взрывоопасную ситуацию. За 64-летним политиком закрепилась спорная слава. У него не только репутация «разжигателя пожаров», но также отсутствие понимания того, как мыслят дальневосточники, считают наблюдатели. Трутнев реализовал решение по переносу столицы во Владивосток.

После голосования по поправкам в конституцию 1 июля Кремль на прошлой неделе направил своих людей по всей стране на поиски критиков. В понедельник было предъявлено обвинение бывшему журналисту и сотруднику «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Его обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу страны-члена НАТО.

Многочисленные обыски

Также были проведены обыски в офисах «Открытой России» и «МБХ медиа» от Москвы до Томска — якобы они получали деньги от честной компании ЮКОС, которую государство себе присвоило. Но на самом деле понятно, что все эти дела крутятся вокруг недовольства Кремля любыми акциями против недавнего всенародного голосования о поправках в конституцию.

Основатель Pussy Riot Петр Верзилов также рассказал о десятках обысков, в том числе в офисе оппозиционного интернет-СМИ «Медиазона» на прошлой неделе. Верзилова обвиняют в том, что он не рассказал властям о наличии у него канадского паспорта.