Белорусы выстроились в огромную очередь возле ЦИК в поддержку Виктора Бабарико 8 15.07.2020, 13:28

8,524

Фото: nn.by

Люди требуют регистрации альтернативных кандидатов в президенты.

Штаб выдвигающегося в президенты Виктора Бабарико заявил, что подготовил жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь «О выборах». Сегодня в 17:00 представители штаба подают жалобу на нерегистрацию в Центральную избирательную комиссию в Минске.

В штабе Виктора Бабарико обратились ко всем неравнодушным гражданам с призывом скачать эту жалобу на сайте штаба, распечатать и также подать ее в ЦИК.

Возле здания ЦИК со стороны площади Независимости в Минске выстроилась огромная очередь из желающих поддержать альтернативных кандидатов в президенты, сообщает «Еврорадио».

В жалобе требуют:

— отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси;

— изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим политзаключенным.