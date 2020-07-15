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Стали известны результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

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  • 15.07.2020, 15:31
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Стали известны результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Фото: politico.com

У людей после приема препарата повышалась температура.

Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете в Москве, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает РБК.

По словам принимавшей участие в испытаниях Анны Гуткиной, она решила принять участие в исследовании из-за разъездного характера работы. В первые два дня у нее были температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Женщина отметила, что потери обоняния у нее не было.

Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят в районе 100 тысяч рублей (около 1 400 долларов), но пока они этих денег не получили.

Георгий Смирнов пошел добровольцем из-за работы в общепите. Он сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Ранее в Сеченовском университете сообщили, что препарат доказал свою безопасность. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

15 июля добровольцев, испытывавших препарат в Сеченовском университете, выписали. Доктор медицинских наук Сергей Семитко рассказал, что все они чувствуют себя хорошо.


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