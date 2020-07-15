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Минздрав Беларуси отменил двухнедельный карантин для тех, кто приехал из РФ

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  • 15.07.2020, 21:07
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Минздрав Беларуси отменил двухнедельный карантин для тех, кто приехал из РФ
иллюстрационное Фото: эжва.рф

Министерство не объясняет, почему было принято решение отменить карантин.

Министерство здравоохранения Беларуси исключило Россию из списка стран, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.

«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», – отмечается в заявлении Минздрава.

Министерство не объясняет, почему было принято решение отменить карантин для приезжающих из РФ.

Россия занимает 4-е место в мире по количеству официально зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. По состоянию на 15 июля зарегистрировано 745 197 случаев заражения COVID-19, 11 753 человека умерли.

14 июля по итогам визита в Москву премьер-министр Роман Головченко заявил, что авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано в марте в связи с пандемией, будет возобновлено в ближайшие дни.


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