Минздрав Беларуси отменил двухнедельный карантин для тех, кто приехал из РФ

Минздрав Беларуси отменил двухнедельный карантин для тех, кто приехал из РФ3
- 15.07.2020, 21:07
- 2,099
Министерство не объясняет, почему было принято решение отменить карантин.
Министерство здравоохранения Беларуси исключило Россию из списка стран, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.
«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», – отмечается в заявлении Минздрава.
Министерство не объясняет, почему было принято решение отменить карантин для приезжающих из РФ.
Россия занимает 4-е место в мире по количеству официально зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. По состоянию на 15 июля зарегистрировано 745 197 случаев заражения COVID-19, 11 753 человека умерли.
14 июля по итогам визита в Москву премьер-министр Роман Головченко заявил, что авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано в марте в связи с пандемией, будет возобновлено в ближайшие дни.