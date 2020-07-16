Ученые объяснили, чем полезен стакан воды натощак 5 16.07.2020, 18:07

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Фото: Depositphotos / photography33

Специалисты провели исследование на базе одно из университетов Германии.

Немецкие ученые доказали, что употребление стакана обычной воды натощак полезно для организма. Оказалось, такая привычка действительно ускоряет метаболизм и способствует похудению.

Специалисты провели исследование на базе одно из университетов Германии: они наблюдали за добровольцами (мужчинами и женщинами), которые каждое утро выпивали стакан чистой бутилированной воды на пустой желудок.

В результате было установлено, что у участников значительно улучшился обмен веществ — он ускорился на 20 процентов, пишет издание The Times Hub. По словам ученых, это говорит о том, что выпитая утром простая вода может стать хорошей профилактикой ожирения.