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«Репортеры без границ» жестко ответили Лукашенко

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  • 16.07.2020, 21:17
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«Репортеры без границ» жестко ответили Лукашенко

Затыкание рта независимой прессе никак не поможет диктатору вернуть свою популярность.

Прекратить новую волну репрессий в отношении журналистов призвала белорусские власти международная организация «Репортеры без границ», передает naviny.by.

В заявлении отмечается, что 14 и 15 июля во время акций протеста в стране было задержано не менее 16 представителей масс-медиа.

«Репортеры без границ» упоминают, в частности, о задержании корреспондента «Радыё Свабода» Антона Трофимовича, которому разбили нос, и внештатного корреспондента информационной компании БелаПАН Виолетты Савчиц. Отмечается, что задержанный в Бресте сотрудник сайта «Первый регион» Данила Полянский оштрафован на 810 рублей за участие в несанкционированном мероприятии.

«В преддверии президентских выборов белорусские власти продолжают преследовать и применять насилие в отношении журналистов, — заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье. — Затыкание рта независимой прессе никак не поможет Александру Лукашенко вернуть свою популярность и портит международный имидж страны. Мы призываем власть прекратить эту эскалацию нарушения фундаментального права на свободу выражения и информации».

«Репортеры без границ» напоминают, что в их рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.


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