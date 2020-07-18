Шестикратный чемпион мира Железовский: Лукашенко испугался, что за него никто не проголосует 6 18.07.2020, 22:05

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Игорь Железовский

Фото: «Радыё Свабода»

Все теперь зависит от самих белорусов.

Известный белорусский конькобежец, шестикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Игорь Железовский в интервью «Радыё Свабода» прокомментировал истерическое поведение и страх Лукашенко.

«Видимо, он (Лукашенко - прим.) испугался, что реально никто за него не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях. Теперь сфальсифицировать что-либо гораздо сложнее, чем 5 лет назад: все стали блоггерами, пишут посты, размещают видео. Что-то спрятать не то что тяжело, а невозможно.

Главная проблема Лукашенко заключается в том, что, будучи изолированным в Дроздах, он утратил связь с реальностью, считает Игорь Железовский.

«Одно дело «ездить по ушам», а совсем другое – доказывать свои намерения в реальности. Надо оценивать действия, а не слова. Люди правы: уже 26 лет Лукашенко с трибуны говорит одно, а на самом деле делает что-то совершенно другое. В этом смысле я полностью солидарен с людьми. Поэтому сегодня все зависит от самих белорусов, особенно молодежи, которая здесь живет: от их смелости, настойчивости, выносливости», - сказал Железовский.