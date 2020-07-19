Ученые готовят полет к астероиду, который стоит больше всей экономики Земли 19.07.2020, 11:40

4,035

Сегодня миссия прошла важную веху.

NASA готовится начать строительство своего новейшего космического аппарата под названием "Психея". Он будет предназначен для исследования астероида "16 Психея", чей диаметр составляет 226 километров. Сегодня миссия прошла важную веху, сообщает unian.net.

Как пишет Forbes, "16 Психея" расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство астероидов состоят из каменных пород и льда. Но "16 Психея" богат на железную руду, никель и золото.

Ядро астероида очень похоже на ядро Земли. Это может означать, что "16 Психея" - это сердце мертвой планеты, которая потеряла свои каменные внешние слои или пострадала от сокрушительного столкновения.

Большое количество дорогих металлов делает астероид уникальным. Согласно некоторым оценкам, его стоимость составляет 10 тысяч квадриллионов долларов. Запуск аппарата для его исследования состоится в августе 2022 года со стартовой площадки 39А на мысе Канаверал во Флориде. Носителем ракета SpaceX Falcon Heavy.

Аппарат "Психея" пролетит мимо Марса в 2023-м, а до января 2026-го он должен выйти на орбиту вокруг астероида. Сейчас "Психея" успешно прошел этап "критического конструкторского рассмотрения".

Теперь миссия переходит к фактическому изготовлению космического оборудования. "Это одна из самых тяжких оценок, через которые миссия должна пройти на раннем этапе своего жизненного цикла. И мы прошли его успешно. Вызовы еще впереди, мы не на финишной прямой, но продвигаемся достаточно уверенно", - сказала главный исследователь миссии "Психея" Линде Елкинс-Тантон.

Теперь команда NASA должна построить три научных инструмента. Первый из них - это магнитометр, который определит характеристики магнитного поля астероида "16 Психея".

Второй - багатоспектральная камера для создания снимков поверхности и сбора данных о том, сиз чего астероид состоит, а также о его геологических характеристиках. А третий инструмент - это спектрометр для анализа нейтронов и гамма-лучей, которые поступают с поверхности космического объекта.

Это тоже поможет в оценке химического состава. Испытания космического аппарата-робота должны начаться в феврале 2021 года.