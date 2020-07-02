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Участник Флешмоба солидарности: Адреналин - как после дискотеки в молодости!

  • 2.07.2020, 7:44
  • 3,901
Участник Флешмоба солидарности: Адреналин - как после дискотеки в молодости!

Минчанин рассказал, что происходило в столице вчера в 19.00.

Вчера в Беларуси прошел девятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Минск провел девятый день Флешмоба солидарности с флагами и громким «Перемен!». «Адреналин - как после дискотеки в молодости! Дети остановились и стали хлопать», - рассказал один из участников Флешмоба.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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