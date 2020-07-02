Словакия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 2.07.2020, 10:24

1,370

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: ZUMA / TASS

Братислава поддержала решение 24 стран ЕС.

Правительство Словакии признало Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы и призвало режим Николаса Мадуро соблюдать конституционность и демократические принципы.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Словакии, сообщает "Европейская правда".

"С этим шагом Словацкая Республика присоединяется к группе из 24 стран-членов Европейского Союза, которые в прошлом году заявили, что единственным легитимным и демократически избранным конституционным деятелем в Венесуэле является Хуан Гуаидо", - заявил глава МИД Иван Корчок.

В заявлении отмечается, что такое решение было принято в связи с эскалацией ситуации в Венесуэле и выдворением главы Представительства ЕС из страны.

В МИД также обратили внимание на продолжающееся ухудшение внутриполитической ситуации в Венесуэле и на антиконституционные действия Мадуро, касающиеся новых демократических президентских выборов.

Напомним, 29 июня Мадуро лично распорядился выслать из страны главу Представительства ЕС в Венесуэле Исабель Бриланте Педрос после того, как ЕС ужесточил санкции в отношении 11 членов венесуэльского правительства, которые поддерживают власть Мадуро.

Напомним, 23 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу.

Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.