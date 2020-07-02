Расходы на коммуналку в Минске оказались сопоставимы с Москвой 2 2.07.2020, 15:49

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Также довольно существенные жировки у жителей Еревана.

Плата за коммунальные услуги в Москве самая высокая среди столиц стран-членов ЕАЭС. Однако с учетом паритета покупательной способности показатель столицы России сопоставим с Минском и Ереваном. Об этом говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В исследовании анализировались коммунальные услуги в Бишкеке, Ереване, Минске, Москве и Нур-Султане. В анализ не вошла плата за жилищные услуги, передает "Прайм".

Объем потребления коммунальных услуг типичным домохозяйством в Москве составляет почти в 7 тыс. российских рублей в месяц, а по паритету покупательной способности — более 250 долларов.

На втором месте по паритету покупательской способности стоит Минск – почти 250 долларов, но в пересчете в рублях платеж составляет 3,5 тыс. российских рублей.

На третьем месте находится Ереван с платежом свыше 200 долларов по паритету покупательской способности. Его жители платят более 6 тыс. российских рублей.

Жители Бишкека тратят более 100 долларов по паритету покупательской способности, более 2 тыс. российских рублей.

А жители Нур-Султана платят примерно 1,6 тыс. российских рублей в месяц или 80 долларов по паритету покупательной способности.