Житель Бреста: Дочери подарили гитару и она начала разучивать «Стены рухнут» 2 2.07.2020, 17:57

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иллюстрационное фото onliner.by

Протестные хиты популярны и среди молодежи.

Telegram-канал "Баста!" рассказал историю брестчанина.

"Моей дочке вчера молодой человек подарил гитару, - пишет он. - Уже год встречаются, а она еще в младших классах как раз играть на ней училась.

И что вы думаете она начала разучивать первым делом после такого большого перерыва? Да, "Стены рухнут". Сказала, что как выучит, то будет петь со своим Пашкой каждый вечер во время флешмоба, только не на балконе, а во дворе.

Взрослая, но ребенок еще, однако она понимает, и друзья ее, что надо срочно менять ситуацию в стране, что надо убрать это "тормоз перестройки", этого таракана.

Закончила школу в этом году, думали, что поедет за границу учиться, но из-за коронавируса и последних событий в стране осталась. И пока не пожалела".

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