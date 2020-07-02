Ученые обнаружили гигантскую экзопланету 6 2.07.2020, 21:23

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фото: profile.ru

Она в 30 раз тяжелее Земли.

Астрофизики обнаружили самую тяжелую каменистую экзопланету, сообщает журнал Nature. Она в 30 раз тяжелее Земли, а ее радиус 3,5 раза больше земного. Планета TOI 849b находится примерно в 700 световых годах от нашей Солнечной системы, пишет profile.ru.

Исследователи, изучив снимки космической обсерватории TESS, полагают, что TOI 849b была газовым гигантом, как Юпитер, потерявшим свою газовую оболочку. Верхний слой могла «притянуть» звезда, которая находится очень близко к планете – TOI 849b совершает оборот вокруг нее за 18 часов. Ученые не исключают, что газовая оболочка могла исчезнуть после столкновения с другой планетой или она вовсе не успела сформироваться.