Биткоин подорожал до $9400 21.07.2020, 18:40

Стоимость первой криптовалюты поднялась до 12-дневного максимума.

Во вторник, 21 июля, курс биткоина вырос на 3%, до 12-дневного максимума в $9400. В то же время начали увеличиваться объемы торгов главной цифровой монетой. За несколько часов они поднялись на 31%, до $17 млрд. Вместе с этим рыночная капитализация актива достигла $173 млрд, всего добыто 18,4 млн монет, передает РБК.

Биткоин подорожал на фоне роста индекса S&P 500. Сегодня он поднялся до 3277 пунктов, максимума с 24 февраля текущего года. 24 марта индекс опустился до минимума в 2237 пунктов. С тех пор он увеличился на 46%. В 2020 г. наблюдается высокая корреляция между котировками первой криптовалюты и американских акций. В июне этот показатель достигал 90%.

С мая главная цифровая монета торгуется в узком диапазоне в $9000-10 000. Ранее аналитик eToro Симон Питерс объяснил, что для долгосрочного и многократного подорожания биткоина рынку криптовалют не хватает институциональных инвесторов. По словам эксперта, для преодоления психологического барьера в $10 000 и достижения уровней в $30 000-40 000 цифровым деньгам необходим дополнительный приток капитала.