Белорусским тренером интересуются клубы Польши и Чехии 21.07.2020, 20:19

1,023

Алексей Бага

На данный момент Алексей Бага возглавляет литовский «Жальгирис».

Белорусским главным тренером "Жальгириса" из Вильнюса Алексеем Багой интересуются команды из Чехии и Польши. Об этом сообщает sportaeg.ee.

Бага возглавил литовскую команду в январе 2020 года, за это время с командой он выиграл Суперкубок Литвы, победив в финале "Судуву". В текущий момент "Жальгирис" занимает вторую строчку в чемпионате, имея в активе 17 очков.

Бага входил в тренерский штаб БАТЭ с 2011 года, несколько лет проработал ассистентом нынешнего наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко. В 2018 году возглавлял БАТЭ, а осенью того же года команда под руководством Баги вышла из группы Лиги Европы вместе с "Челси" и в 1/16 финала уступила по сумме двух встреч лондонскому "Арсеналу", победив при этом на своем поле 1:0 (в гостях — 0:3).