Треть Бангладеш ушла под воду 24.07.2020, 14:08

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Это самое крупное наводнение с 1988 года.

В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.

Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина.

Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.