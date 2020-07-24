Треть Бангладеш ушла под воду
- 24.07.2020, 14:08
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Это самое крупное наводнение с 1988 года.
В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина.
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.