NEXTA: Почти половина предприятий Беларуси не в состоянии платить зарплату 4 24.07.2020, 15:52

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Саша Таркан окончательно уничтожает белорусские предприятия.

Вчера Лукашенко заявил, что Беларусь ждет прорыв в промышленном секторе. Мол, минский завод холодильников ЗАО «Атлант», который за последний год якобы установил рекорд по продажам, пишет телеграм-канал NEXTA.

Однако исходя из отчета Белстата ясно, что на заводе значительно снижаются объёмы промышленности. За год уровень производительности упал на 8,7%. В список попали и такие предприятия, как «Адани» и «Интеграл».

Экспорт товаров из Минска в первом квартале 2020 г. тоже имел отрицательную динамику — на 34,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За первый квартал 2020 г. сумма чистого убытка, полученного организациями столицы, составила 192,9 млн руб. против 921,5 млн рублей чистой прибыли в 2019 г..

На 1 мая 2020 г. почти половина организаций страны имели просроченную задолженность по заработной плате на сумму 5,7 млн. рублей! Заработная плата за март текущего года не была выплачена 2 тыс. работникам, из них 1 тыс. работникам промышленных организаций.