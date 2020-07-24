Цена золота приблизилась к историческому максимуму 1 24.07.2020, 16:28

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Фото: AP

Исторический рекорд был зафиксирован 22 августа 2011 года.

Стоимость золота продолжает повышение на биржах, котировки вплотную приблизились к историческому максимуму, зафиксированному в 2011 году.

В четверг стоимость золота с поставками в августе на бирже Comex выросла на 1,3% и достигла 1889,4 доллара за унцию, передает «Интерфакс».

Исторический рекорд был зафиксирован 22 августа 2011 года, он составлял 1891,9 доллара за унцию.

В понедельник на торгах в Нью-Йорке цена на серебро показала максимальный за четыре года показатель.