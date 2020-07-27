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Участница акции в Гомеле: Если все сплотятся — перемены не остановить

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  • 27.07.2020, 17:55
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Участница акции в Гомеле: Если все сплотятся — перемены не остановить
Фото: «Радыё Свабода»

Все в наших руках.

Женщина из Гомеля делится впечатлениями от вчерашнего митинга в социальных сетях, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Побывали на митинге и такой получили положительный заряд эмоций, что поймет только тот, кто сам там побывал, - пишет она. -От переизбытка чувств даже уснуть не могла нормально.

Это было здорово! Распирает от гордости за свой город! И так хочется передать эту атмосферу остальным, чтобы люди поняли наконец-то, что перемены не просто возможны, а будут обязательно и обязательно к лучшему.

Поймите и поверьте, что все в наших руках. Если все сплотятся, то перемены не остановить!»


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