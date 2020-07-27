Участница акции в Гомеле: Если все сплотятся — перемены не остановить

Участница акции в Гомеле: Если все сплотятся — перемены не остановить1
- 27.07.2020, 17:55
- 1,733
Все в наших руках.
Женщина из Гомеля делится впечатлениями от вчерашнего митинга в социальных сетях, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».
«Побывали на митинге и такой получили положительный заряд эмоций, что поймет только тот, кто сам там побывал, - пишет она. -От переизбытка чувств даже уснуть не могла нормально.
Это было здорово! Распирает от гордости за свой город! И так хочется передать эту атмосферу остальным, чтобы люди поняли наконец-то, что перемены не просто возможны, а будут обязательно и обязательно к лучшему.
Поймите и поверьте, что все в наших руках. Если все сплотятся, то перемены не остановить!»