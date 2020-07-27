Спрос россиян на покупку второго гражданства побил все рекорды 27.07.2020, 21:04

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Пока экономика РФ лежит в руинах, бизнес по продаже «золотых паспортов» переживает ренессанс.

В то время как российская экономика лежит в руинах после коронавирусного карантина, по крайней мере один вид бизнеса переживает ренессанс.

Компании, помогающие россиянам приобрести вид на жительство за рубежом или второе гражданство, столкнулись с резким повышением спроса в последние месяцы.

Число желающих купить «золотые паспорта» по программам гражданство в обмен на инвестиции за март-май выросло на 20% год к году, сообщает Forbes со ссылкой на данные консалнтинговой компании Knight Frank.

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», - говорит директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

В компании фиксируют высокий спрос на ВНЖ в Евросоюзе (самая популярная страна в регионе - Португалия) и государствах Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис).

На третьем месте - Мальта и Кипр. Последний влечет клиентов скидками на недвижимость, достигающими 30%.

Старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин сравнивает происходящее с периодом после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, оказалась под санкциями Запада и вернулась к риторике «холодной войны». Тогда была первая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), сейчас идет вторая, замечает он.

Спрос на страны Карибского бассейна подогревают на «золотые паспорта», которые ввели эти юрисдикции в последние несколько месяцев.

Сент-Китс и Невис (такой паспорт имеет основатель Telegram Павел Дуров) в этом году снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со 190 до 150 тысяч долларов. Многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство уже при инвестициях от 100 тысяч долларов, замечает Шалаева.

Самый дешевый паспорт - доминиканский. По новым правилам, для его получения нужно сделать взнос в размере 50 тысяч долларов в государственный экономический фонд.

Страны Карибского бассейна снижают цены по программам гражданства в обмен на инвестиции в связи с резким сокращением доходов от туризма на фоне пандемии.

Вероятно, борьба за клиентов продолжится, отмечает руководитель юридического департамента UFG Wealth Management Николай Варгасов.:«Рынок остается достаточно конкурентным, что заставляет основных игроков быстро реагировать на внешние вызовы и компенсировать потерянные доходы из-за провала этого курортного сезона за счет понижения планки по программам предоставления гражданства в обмен на инвестиции».

Паспорта открывают границы, поясняет Варгасов: они выступают в первую очередь альтернативой въездным визам, выдача которых сейчас не производится.