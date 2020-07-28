Беларусь стала «лидером» по росту цен на бензин в Европе и СНГ 6 28.07.2020, 8:48

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В то время как в большинстве стран ЕС цены на топливо для авто снижались, у нас они росли.

В подавляющем большинстве стран Европы и СНГ цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году. Самое большое падение цен было зафиксировано в Азербайджане (−28 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).

В Польше и Литве также было отмечено снижение цены на топливо на −10,2 % и −7,5 % соответственно. Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, в Казахстане на 1%, а в Таджикистане на 4,5 %. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4 % от прошлого года.

Об этом говорится в новом Индексе бензина. Им с Thinktanks.by поделилась команда picodi.com, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе беларусы в 2020 году.

Среди стран Европы и СНГ самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в Казахстане — 0,42 $. Несмотря на это, средняя зарплата в Казахстане окупает 923 литра топлива. В то время как в Швеции литр бензина стоит 1,46 $, а на среднестатистическую зарплату можно позволить себе 1949 литров. Жители Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров.

В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Среднестатистическая зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина соответственно. В Беларуси хоть и выросла стоимость топлива, количество бензина, которое можно приобрести на среднюю оплату труда, тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 553 литра (528 литров в 2019 г.).

В мировом рейтинге лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. Однако стоит отметить, что кувейтцы могут себе позволить на 139 литров меньше, чем в прошлом году. В свою очередь, аравийцы и катарцы в 2020 году могут приобрести на 4933 и 1602 литра больше соответственно.

Самую печальную ситуацию аналитики зафиксировали на Кубе, где средняя оплата труда равна 28 литрам бензина (увеличение на 2 литра). Несмотря на то, что Таджикистан и Замбия тоже находятся внизу рейтинга, жители этих стран могут приобрести в 7 раз больше топлива, чем кубинцы, т.е. 151 и 219 литров соответственно. Но наличие нефти в стране не всегда гарантирует доступность нефтепродуктов для её жителей. В качестве примера можно привести Нигерию, где добывается больше всего нефти в Африке. Сочетание одной из самых низких цен на бензин в мире (0,34 $) и относительно невысокой средней зарплаты в 182 $ не позволяет нигерийцам рассчитывать на большое количество бензина, всего лишь 539 литров.

Аналогичная ситуация и в богатой нефтью России. В стране, которая является второй по объёмам добываемой нефти в мире на среднюю зарплату можно приобрести 919 литров.

Любопытная ситуация сложилась в Венесуэле. Здесь были введены ограничения на покупку бензина в размере 120 литров в месяц на одного жителя по цене примерно 0,025 доллара за литр. Сверх этого лимита топливо можно купить уже по рыночной цене, т.е. 0,50 $/литр, и только на 200 заправочных станциях в стране. Из расчётов Picodi.com следует, что среднестатистическая зарплата в Венесуэле едва покрывает 148 литров бензина (120 литров дотационного бензина и 28 по полной стоимости). Это резкое понижение в сравнении с теоретическими 14 миллиардами литров в 2019 году.

Методология

В этом исследовании использовались данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2020 года в более чем 100 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других местных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.