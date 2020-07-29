Ученые заявили о смене полярности магнитных полюсов Земли 1 29.07.2020, 13:36

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В чем причина этого феномена?

Формирование магнитных полей происходит благодаря течениям железной жидкой мантии внутри Земли.

Ученые допустили изменение их полярности в связи со нестабильностью отдельных участков, пишет lenta.ua.

Человечество знает, что магнитные поля способны защищать орбитральные спутники и атмосферу Земли от ультрафиолетового излучения. Со временем они могут меняться и ведут себя иначе в разных точках планеты, включая изменения собственной полярности. Последний такой разворот произошел 780 тысяч лет назад.

Отдельный магнитный пункт в настоящее время базируется между Африкой и Южной Америкой, он носит название южноатлантическая аномалия. Там действие магнитного полюса гораздо слабее, нежели в иных местах. По мнению специалистов, именно подобные районы могут оказывать воздействие на перемены инверсии и полярности. Упомянутый феномен еще крайне плохо изучен, но нестабильность в поведении данного участка говорит о некоторых изменениях геофизического характера, продолжающихся уже большой промежуток времени, который исчисляется миллионами лет.