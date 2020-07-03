В Барановичах от заразившихся COVID-19 врачей требуют объяснительные

В Барановичах от заразившихся COVID-19 врачей требуют объяснительные7
- 3.07.2020, 13:14
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Средства защиты им не выдавали.
Об этом Telegram-каналу "Баста!" пишет читатель из Барановичей.
"Тетя и дядя из Барановичей, врачи, - пишет он. - Оказались в эпицентре событий по коронавирусу и тоже заразились. Дядя лежал три недели в реанимации, тетя - месяц дома с двусторонней пневмонией. У дяди были поражены легкие, фиброз.
Врачам положены доплаты за то, что они работают с “короной” и материальная помощь, если долго болеешь. Сегодня, для того, чтобы лишить их выплат, руководство потребовало объяснительную по поводу того, как и при каких обстоятельствах они заразились. А тот факт, что изначально не было никаких средств защиты и с температурой 37.5 не давали больничный никого не волнует".
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