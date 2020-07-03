закрыть
3 июля 2020, пятница, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах от заразившихся COVID-19 врачей требуют объяснительные

7
  • 3.07.2020, 13:14
  • 5,476
В Барановичах от заразившихся COVID-19 врачей требуют объяснительные

Средства защиты им не выдавали.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" пишет читатель из Барановичей.

"Тетя и дядя из Барановичей, врачи, - пишет он. - Оказались в эпицентре событий по коронавирусу и тоже заразились. Дядя лежал три недели в реанимации, тетя - месяц дома с двусторонней пневмонией. У дяди были поражены легкие, фиброз.

Врачам положены доплаты за то, что они работают с “короной” и материальная помощь, если долго болеешь. Сегодня, для того, чтобы лишить их выплат, руководство потребовало объяснительную по поводу того, как и при каких обстоятельствах они заразились. А тот факт, что изначально не было никаких средств защиты и с температурой 37.5 не давали больничный никого не волнует".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович