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Украинский депутат Алексей Гончаренко в Раде: Белорусы, вставайте, порвите цепи!

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  • 3.07.2020, 16:07
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Украинский депутат Алексей Гончаренко в Раде: Белорусы, вставайте, порвите цепи!
Алексей Гончаренко
Фото: "Прямой"

В украинском парламенте призвали поддержать перемены в Беларуси.

Сегодня украинский народный депутат от «Европейской Солидарности», глава межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде Украины и призвал поддержать демократические изменения в нашей стране:

- Сегодня в Верховной Раде Украины было объявлено о создание межпартийного объединения «За демократическую Беларусь». В это объединения вошли депутаты фракции «Европейская солидарность», «Голос», «За будущее», внепартийные. Сегодня уже есть люди, которые будут присоединяться с фракции «Батькивщина». Думаю, это объединение будет расти.

Какова цель этого объединения? Цель этого объединения – это демократическая, свободная Беларусь, наша братская страна, наш ближайший сосед. В августе месяце в Беларуси должны пройти «президентские выборы». Впервые за много лет у народа Беларуси появилась надежда на то, что могут произойти демократические перемены в их стране, и страна сможет стать на демократический путь развития. Сейчас в стране начались масштабные репрессии. Репрессии против оппозиции, блогеров, люди – всех тех, у кого противоположные власти взгляды. Прямо сейчас в СИЗО находится кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, известный блогер Тихановский, другого кандидата в президенты, Цепкало, просто не допустили к выборам и, фактически, уничтожается сама надежда на демократическую Беларусь.

Я считаю, что мы не можем стоять в стороне. Я хочу напомнить нам всем Михаила Жизневского, белоруса, который один их первых отдал свою жизнь на Майдане за украинскую свободу, за нашу независимости и европейский выбор. Я думаю, что Европа – это не только апеллировать к Европе, стараться быть частью Европы, но и самим действовать как Европа, помогая тем, кто хочет встать на демократический, свободный путь, тем более, нашей братской стране Беларуси.

Сейчас я хочу обратиться к белорусам. Дорогие друзья, вместе с вами мы жили тысячи лет, вместе с вами начиналась Русь, вместе с вам мы жили в Великом княжестве Литовском, вместе с вами мы защищали земли от Орды и делали общее дело. И сегодня у нас с вами один общий враг – это Кремль. И сегодня мы хотим вам помочь. Мы хотим, чтобы ваша страна стала действительно свободной и независимой. Что от нас зависит, мы будем это делать. И мы хотим пожелать вам мужества и сил. Мы верим в демократическую Беларусь.

В завершении скажу слова нашего великого поэта Тараса Шевченко, которого на белорусский язык перевел ваш поэт Янка Купала: «Пахавайце ды ўставайце, Кайданы парвіце».

Украина не бросает своих братьев в беде. Ваша страна должна быть свободной, демократической, независимой и европейской. Мы поможем вам в этом. Жыве Беларусь!


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