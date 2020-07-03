Хит Виктора Цоя «Перемен!» перевели на белорусский язык 3.07.2020, 19:16

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Андрей Хаданович

Фото: «Радыё Свабода»

Эту песню часто включают участники Флешмоба солидарности.

Поэт и переводчик Андрей Хаданович перевел на белорусский язык известную песню «Перемен!» Виктора Цоя, которая была написана в 1980-е годы.

- А вдруг кому пригодится в наши времена, - написал поэт в «Фейсбуке». Он напоминает, что уже известны два перевода этой песни на белорусский язык, но Хадановичу захотелось сделать свой вариант.

Отметим, что «Перемен!» Цоя часто звучала в этом году на пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов, а также на цепях солидарности и во время Флешмоба солидарности.