Массовый игнор «Саши 3%»
- 3.07.2020, 21:12
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Отсутствием на лукашенковских свистоплясках мы реально показали, что нас – 97%.
Массовый игнор государственного мероприятия 3 июля по всем городам и местечкам Беларуси говорит только об одном – режим утратил минимальную планку доверия. Люди критически устали от надувной «стабильности», беспросветной нищеты, хамства и пустых обещаний, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Так внезапно, не сговариваясь, но при этом действуя, как единое целое, народ по всей стране замутил крутейший флешмоб: своим отсутствием на лукашенковских свистоплясках мы реально показали сколько нас – 97%