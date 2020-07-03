Массовый игнор «Саши 3%» 3.07.2020, 21:12

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фото: телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»

Отсутствием на лукашенковских свистоплясках мы реально показали, что нас – 97%.

Массовый игнор государственного мероприятия 3 июля по всем городам и местечкам Беларуси говорит только об одном – режим утратил минимальную планку доверия. Люди критически устали от надувной «стабильности», беспросветной нищеты, хамства и пустых обещаний, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Так внезапно, не сговариваясь, но при этом действуя, как единое целое, народ по всей стране замутил крутейший флешмоб: своим отсутствием на лукашенковских свистоплясках мы реально показали сколько нас – 97%