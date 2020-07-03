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Саша и пустота

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  • 3.07.2020, 16:39
  • 13,226
Саша и пустота
Фото: ТАСС

Официальные мероприятия 3 июля стали не празднованием, а реквиемом по трехпроцентному таракану.

Telegram-канал «Баста!» публикует реакцию минчанина на провал официальных мероприятий, приуроченных к 3 июля.

«Ну что, в очередной раз Саша 3% облажался? - пишет минчанин. - Смотрю фото с центральных площадей разных городов. Торговые палатки стоят, много, значит эти наивные все-таки рассчитывали, что кто-то придет. И – считанные десятки людей.

В Минске жена с детьми гуляла в центре, говорит, более унылого зрелища не видела. Тысяча-другая пленных бюджетников под конвоем идеологов и милиции. Это полный провал властей. За ними – никого. Саша и пустота. Это было не празднование, это реквием по трехпроцентному таракану-оккупанту.

Вечером в 19.00 обязательно отпразднуем День освобождения любимой столицы на балконе – с размахом, с душой, как положено».

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