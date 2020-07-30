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За шесть месяцев наниматели уволили более 337 тысяч белорусов

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  • 30.07.2020, 10:37
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За шесть месяцев наниматели уволили более 337 тысяч белорусов

Статорганы обновили информацию о состоянии рынка труда в стране.

В отраслях экономики Беларуси идут массовые сокращения кадров, пишет сайт banki24.by.

В январе—июне 2020 года наниматели на крупных и средних предприятиях приняли на работу 295,9 тыс. человек, а уволили 337,5 тыс.

Это значит, что за 6 месяцев отслеживаемая властями часть рынка труда потеряла 41,6 тыс. работников. За аналогичный период в 2019 году кадровый отток с главных предприятий страны составил 40,5 тыс. человек.

Еще один показатель состояния рынка труда — коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Этот показатель отражает, сколько человек взяли на работу наниматели на каждую сотню уволенных. Если коэффициент превышает 100%, то это рынок работника, если ниже 100% — рынок нанимателя.

За первую половину 2020 года коэффициент замещения составил 87,7% (против 88% годом ранее). Нигде в Беларуси этот показатель не достиг 100%: в Минске он составил 86,3%, в областях — от 86,8% до 89,1%. Следовательно, в 2020-м повсеместно продолжился чистый отток кадров с крупных и средних предприятий.

За 6 месяцев в Минске наниматели уволили 79,6 тыс. человек, в Брестской области — 44 тыс., в Витебской — 38,9 тыс., в Гомельской — 46,4 тыс., в Гродненской — 36,5 тыс., в Минской — 55,8 тыс., в Могилевской — 36,4 тыс.

За прогулы и другие нарушения дисциплины лишились работы 17,4 тыс. Среди этих людей больше всего уволено было в Минске (2,9 тыс.) и Минской области (3,3 тыс.).

Наибольшее количество увольнений традиционно отмечается в промышленности (71,7 тыс. за полгода). Коэффициент замещения кадров в промышленности составил всего 79,2%.

Иными словами, в 2020-м отток каждых 5 работников из промышленности замещался только 4 человеками. Практически то же соотношение принятых и уволенных наблюдалось и в 2019 году.

Внутри промышленности жесткая ситуация сложилась в легпроме. В этой отрасли коэффициент замещения опустился до 66,5%, на валовой основе из легпрома ушли 7 тыс. человек.

В сельском хозяйстве наниматели уволили за 6 месяцев 35,9 тыс. человек, в строительстве — 25 тыс., в розничной торговле — 47,9 тыс., на транспорте — 16,3 тыс., в образовании — 46,7 тыс., в здравоохранении — 25,3 тыс.

В 1 полугодии главными «прогульщиками» страны были сельское хозяйство (5,5 тыс. уволенных за прогулы), промышленность (4,9 тыс.), строительство (2,1 тыс.), розничная торговля (2,6 тыс.).


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