Сенаторы США обвинили российских олигархов Ротенбергов в попытке обойти санкции 1 30.07.2020, 11:15

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Им удалось провести сделки более чем на $91 миллион.

Сенат США обвинил Аркадия и Бориса Ротенбергов в попытке обойти американские санкции, заключая сделки на рынке произведений искусства. К таким выводам пришли сенаторы Роб Портман и Том Карпер, которые представили свое расследование о предпринимателях, сообщает «Новая газета».

В сенате уверены, что бизнесмены через дилера заключали сделки на рынке произведений искусства, так как он не попадает под действия закона об отмывании денег. Формально их проводил московский арт-консультант, который действовал в интересах компаний Ротенбергов, попавших под американские санкции еще в 2014 году.

Авторы доклада уточняют, что бизнесмены через консультантов приобрели десять картин и антиквариат на 18 миллионов долларов. Среди таких покупок — картина Рене Магритта La Poitrine за 7,5 миллиона долларов, а также полотна Жоржа Брака и Марка Шагала. Всего после введения санкций Ротенбергам удалось провести сделки более чем на 91 миллион долларов.

Сенаторы настаивают, что нормы закона о регулировании рынка необходимо ужесточить, чтобы впредь таких ситуаций не возникало. Они напомнили, что сегодня аукционные дома имеют право не раскрывать имена покупателей и продавцов.

Гражданин США Григорий Бальцер, которого сенаторы назвали арт-дилером Ротенбергов, отрицает свою связь с российскими предпринимателями, а их представители, в свою очень, заявили об абсурдности подобных предположений. «Все сделки с произведениями искусства, совершавшиеся членами семьи Ротенбергов или от их имени, всегда осуществлялись открыто, исключительно в законных и личных целях и на рыночных условиях», — рассказали они РБК.