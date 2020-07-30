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Почти половина немецких компаний продолжит работать «удаленно» и после карантина

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  • 30.07.2020, 13:17
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Почти половина немецких компаний продолжит работать «удаленно» и после карантина

90% руководителей компаний свой опыт во время карантина оценили как положительный.

42% компаний в Германии теперь готовы дать сотрудникам возможность работать на «удаленке» постоянно. К таким выводам пришли ученые из Института промышленной инженерии имени Фраунгофера (IAO) в Штутгарте в ходе опроса представителей 500 немецких компаний, вынужденных перейти на удаленную работу во время эпидемии коронавируса COVID-19, пишет «Европульс».

До карантина в Германии постоянно работали на «удаленке» 12% сотрудников, а во время локдауна их доля выросла до 25%.

90% руководителей компаний свой опыт во время карантина оценили как положительный: переход сотрудников на «удаленку» прошел без серьезных трудностей и падения качества работы.

На сегодняшний день около 40% компаний в Германии предлагают сотрудникам работать удаленно, а в 60% считают, что эта форма занятости должна поощряться государством. Например, до карантина дистанционный сотрудник мог получить налоговые вычеты, если дома у него была отдельная комната для работы. Этой весной министерство труда Германии предложило убрать требование об отдельной комнате и распространить налоговые вычеты на всех работающих удаленно сотрудников.

В Евросоюзе нет единых правил относительно удаленной работы. Но с 2019 года все европейские работодатели обязаны идти навстречу семейным сотрудникам и сотрудникам, которые ухаживают за недееспособными родственниками: у них должны быть возможность выполнять хотя бы часть работы на дому или выбирать гибкий график работы.


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