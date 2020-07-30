Еще один белый лебедь: что на этот раз может потрясти мировую экономику 3 30.07.2020, 13:40

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Нуриэль Рубини

Фото: bitbetnews.com

Известный экономист Нуриэль Рубини сделал прогноз на вторую половину 2020 года.

Известный экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate объяснил, почему в 2020 году еще может появиться один или даже несколько белых лебедей:

— В феврале я предупреждал, что целый ряд предсказуемых кризисов — так называемых «белых лебедей» — способны спровоцировать в этом году огромные глобальные потрясения.

С тех пор вспышка Covid-19 в Китае действительно переросла в пандемию, доказав правоту тех из нас, кто заранее предупреждал о том, что коронавирус может очень негативно повлиять на мировую экономику. Благодаря масштабным мерам стимулирования, «Еще более великая рецессия» 2020 года не переросла в «Еще более великую депрессию». Тем не менее, состояние мировой экономики остается хрупким. И даже если случится V-образный подъем после обвала до крайне низких показателей объема производства и спроса, он может продлиться лишь один или два квартала, учитывая низкий уровень экономической активности.

Альтернативный вариант: на фоне столь сильной неопределенности, а также склонности избегать рисков и сокращать размеры задолженности, которую демонстрируют корпорации, домохозяйства и даже целые страны, со временем возможно наступление более анемичного U-образного восстановления экономики. Впрочем, если недавний всплеск количества случаев заражения Covid-19 в США и других странах не будет остановлен, а осенью и зимой начнется вторая волна (причем до того, как будет открыта безопасная и эффективная вакцина), тогда экономику, скорее всего, будет ждать W-образная рецессия с двумя периодами спада. Кроме того, учитывая наличие столь глубинных слабостей в мировой экономике, нельзя исключать, что в средине десятилетия наступит L-образная «Еще более великая депрессия».

Как я и предсказывал в феврале, соперничество между США и четырьмя ревизионистскими державами — Китаем, Россией, Ираном и КНДР — усилилось накануне ноябрьских президентских выборов в Америке. Растет озабоченность, что эти страны используют кибероружие для вмешательства в выборы и для углубления политических разногласий в Америке. Если итогом выборов станет небольшой разрыв между кандидатами, это почти несомненно приведет к обвинениям (любой из сторон) в «фальсификациях», а потенциально к гражданским беспорядкам.

Кроме того, кризис Covid-19 серьезно усугубил китайско-американскую холодную войну, которая затрагивает вопросы торговли, технологий, данных, инвестиций и валюты. В Гонконге, на Тайване, в Восточно- и Южно-Китайском морях наблюдается опасная эскалация геополитической напряженности. Даже если считать, что ни Китай, ни США не хотят военной конфронтации, активное балансирование на грани войны может привести к военным инцидентам, которые способны выйти из-под контроля. Сделанное мною в феврале предостережение, что китайско-американская холодная война может перерасти в горячую, стало с тех пор еще более актуальным.

Я ожидал, что на Ближнем Востоке Иран будет усиливать напряженность в отношениях с США и их союзниками, особенно Израилем и Саудовской Аравией. Но на фоне все более явной слабости рейтингов Трампа иранцы очевидно выбрали политику относительной сдержанности, надеясь, что победа Джо Байдена приведет к обратному присоединению США к ядерному соглашению 2015 года и ослаблению режима американских санкций. Между тем Израиль, понимая, что его стратегическое окно закрывается, согласно утверждениям прессы, начал осуществлять секретные атаки на различные военные и ядерные цели в Иране (якобы при негласной поддержке администрации Трампа). В результате, стали чаще слышны разговоры об «октябрьском сюрпризе», связанном с Ближним Востоком.

Я также выражал озабоченность, что администрация Трампа может использовать санкции для ареста и заморозки купленных Китаем, Россией и другими странами-соперниками казначейских облигаций США, спровоцировав их распродажу на фоне перехода этих стран в геополитически более безопасные активы, такие как золото. Эти опасения (а также угроза роста инфляции из-за большого, монетизированного бюджетного дефицита) с тех пор вызвали резкий подъем цены на золото: в этом году она увеличилась на 23%, а с конца 2018 года — более чем на 50%. США действительно превращают в оружие доллар, который в последнее время ослаб, поскольку и соперники, и союзники Америки стараются провести диверсификацию, избавляясь от активов, номинированных в долларах.

Экологические опасения также возрастают. В Восточной Африке процесс опустынивания создал идеальные условия для библейского нашествия саранчи, которая уничтожает урожаи и источники существования людей. Согласно выводам нового исследования, в предстоящие десятилетия неурожаи, вызванные повышением температуры и опустыниванием, заставят переселиться сотни миллионов людей из горячих тропических зон в направлении США, Европы и других регионов с умеренным климатом. Есть также новые исследования, которые предупреждают, что переход климатических «точек невозврата», таких как таяние крупных ледяных щитов в Антарктике или Гренландии, может привести к внезапному, катастрофическому повышению уровня моря.

Становится также все более очевидной связь между изменением климата и пандемиями. Люди активно вторгаются в места обитания диких животных, поэтому они все чаще вступают в контакт с летучими мышами и другими носителями зоонозных заболеваний. Кроме того, существуют усиливающиеся опасения, что из-за таяния сибирской вечной мерзлоты вновь могут появиться смертельно опасные вирусы, которые долгое время были заморожены; они способны быстро распространиться по всему миру, подобно Covid-19. (…)

Проблема в том, что сегодня остается верным все то, что было верным и в феврале: экономика все еще может быстро пойти под откос из-за материализации еще одной экономической, финансовой, геополитической или медицинской маловероятной угрозы (так называемый хвостовой риск). Многие из этих угроз сохраняются, а в некоторых случаях они стали даже более актуальными из-за текущего кризиса. Рынки обычно не очень хорошо учитывают политические и геополитические хвостовые риски (не говоря уже об экологических), потому что их вероятность трудно оценить. Однако на фоне событий последних нескольких месяцев мы не должны удивляться, если появиться еще один или даже несколько белых лебедей, которые еще раз потрясут мировую экономику, причем нынешний год еще даже не успеет завершиться.