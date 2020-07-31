«Роснефть» сократит зарплаты на 25% 31.07.2020, 11:59

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Компания Сечина переживает не лучшие времена.

«Роснефть» готовит масштабное сокращение зарплат большинству сотрудников центрального аппарата, сообщили «Коммерсанту» три знакомых с ситуацией источника.

Крупнейшая нефтяная компания Россия, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, с 1 октября порежет выплаты на 25% в связи с сокращением рабочей недели.

Мера коснется тех, кто отправлен на удаленную работу - это 84% штата центрального аппарата. Компания объявила, что с начала четвертого квартала вернет их в офис на уменьшенный рабочий день (30 часов в неделю), объяснив решение «ограничениями и рискам, вызванными пандемией».

Сокращение зарплат не коснется работников производственных подразделений «Роснефти», а также тех, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов», говорит один из источников «Ъ».

По словам другого, компания пошла на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.

По итогам первого квартала «Роснефть» получила 156 млрд рублей чистого убытка по МСФО, показав отрицательный финансовый результат впервые с 2012 года.

Во втором квартале ситуация для компании ухудшилась: цены на российскую нефть в Европе падали до уровней конца 1990х, а с мая сделка ОПЕК+ вынудила сократить добычу и экспорт. В июле его объемы стали минимальными за 20 лет, а по сравнению с началом года рухнули на 40%.

В мае глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ сообщил о снижении капитальных затрат в этом году на 21%, до 750 млрд рублей.

2020 год, вероятно, станет худшим для российского нефтяного сектора за период с 2004 года, пишут аналитики «ВТБ Капитала». Уже в январе-марте общая скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших интегрированных нефтяных компаний составила лишь 1,4 млрд долларов, а свободный денежный поток стал отрицательным: поступления на счета от операционной деятельности оказались меньше капитальных расходов на 0,6 млрд долларов.

Главный источник заработка для нефтяников - это налоговые льготы: в прошлом году они обеспечили 91% чистой прибыли и 97% свободных денежных потоков. Однако уже в первом квартале сумма льгот уменьшилась на 34%, до 5,8 млрд долларов.

По итогам года, EBITDA может упасть в общей сложности на 58%, до 30 млрд долларов, прогнозирует «ВТБ Капитал», добавляя, что «некоторые компании могут показать чистый убыток и отрицательный свободный денежный поток».

Согласно отчету по РСБУ, на начало 2020 года в головной компании работали 4,59 тысячи сотрудников человек, которые получили 36,3 млрд рублей (с учетом годовых бонусов). На конец первого квартала численность сотрудников головной компании - 4,55 тысячи человек, общий заработок - 5,1 млрд рублей, или в среднем 374 тысячи рублей в месяц.