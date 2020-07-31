Жители Германии в первом полугодии купили более 80 тонн золота 9 31.07.2020, 14:41

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Спрос на благородный металл увеличился в стране более, чем на 100 процентов.

Жители Германии в первом полугодии 2020 года приобрели 83,5 тонны золота в монетах и слитках. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Как указывают журналисты, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на золото в Германии увеличился более чем на 100 процентов, сообщает dw.com.

В то же время, по даннымВсемирного совета по золоту, спрос на этот драгоценный металл в монетах и слитках в мире за тот же период снизился на 17 процентных пунктов до 396,7 тонн. При этом, как отмечают эксперты, "наблюдалось явное расхождение в поведении инвесторов с Востока на Запад. На большинстве рынков Азии и Ближнего Востоканаблюдалось замедление инвестиций в золото, в то время как западные инвесторы увеличивали спрос", - отмечается в сообщении WGC.

Во время неопределенности на рынках, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса, инвестиции в золото считаются наиболее безопасными. Во вторник, 28 июля, цена чистой тройской унции золота (31,1 г) показала наивысший результат с 2011 года, остановившись на торгах на отметке в 1981, 27 долларов. Таким образом, отмечает агентство dpa, цена на золото с начала 2020 года увеличилась почти на 30 процентов.