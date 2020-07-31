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Какой будет погода в августе?

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  • 31.07.2020, 19:21
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Какой будет погода в августе?

Прогноз синоптиков.

Первые августовские выходные будут прохладными, с температурой ниже характерной для этого времени года. В целом погода в последний летний месяц ожидается в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

1 августа, в субботу, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…14ºС, максимальная днем +18…24ºС. Такой температурный фон окажется на 2−4 градуса ниже климатической нормы.

В воскресенье осадки прекратятся, но температура еще больше понизится. В ночные и утренние часы ожидается +6…12ºС, максимальная температура в разгар дня +19…25ºС, по юго-западу на пару градусов теплее. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.

В начале следующей недели погода станет постепенно возвращаться в обычное августовское русло. 3 августа северный ветер сменится на южный и начнется поступление более теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Температура воздуха ожидается ночью +7…14ºС, днем +22…28ºС. Преимущественно без осадков.

В середине недели атмосферное давление начнет слабо падать и местами по республике пройдут короткие летние дожди, в дневные часы в отдельных районах с грозами. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер южной четверти, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10 …16°С, максимальная днем +21…26°С, по югу +27…29°С.

По предварительному прогнозу август в этом году ожидается в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам. На фоне умеренно теплой погоды возможны волны прохладной и жаркой, сухой и дождливой погоды, однако они, скорее всего, будут незначительными и вряд ли экстремальными.


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