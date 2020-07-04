Щелчок для абсолютного нуля 1 Виктория Волошина, «Росбалт»

4.07.2020, 14:25

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«Обнулеевых» потом самих же так и отменят - одним махом.

Есть в физике понятие «абсолютного нуля» — упрощенно говоря, минимального температурного предела, который может иметь физическое тело во Вселенной. Политологи будущего, описывая то, что случилось в России в период с 24 июня по 1 июля 2020 года, могут расширить использование этого термина.

Какая разница, какие цифры назвал ЦИК? Что 78% «за», что 97%, как в некоторых особо патриотичных регионах. В сумме — абсолютный ноль. Аномальная величина, которая обнуляет все, чего касается. В том числе и немалые средства, потраченные на эти безумные танцы с урнами. А главное — веру в то, что от нас и наших голосов что-то зависит. Хотя, может, это и было основной целью мероприятия.

Целую неделю из всех утюгов страны рассказывали, как безудержно граждане стремятся принять участие в плебисците. Параллельно шли кадры обустройства избирательных участков то на крыше гаража, то у покосившегося сарая, то у единственного чума на сто верст вокруг… И эти картинки страшной российской нищеты передавали в эфир что угодно, но только не гордость за страну, которую 20 лет поднимали с колен и которой сегодня не хватает разве что новой Конституции. Ощущение полной разрухи они передавали — что в клозетах, что в головах.

Российский летчик-космонавт «стал первым в мире человеком, проголосовавшим онлайн с борта МКС», захлебывались в восторге многочисленные СМИ. Куда там Гагарину — он в апреле 1961-го просто сделал первый виток вокруг Земли. Леонов в марте 1965-го просто вышел в открытый космос. А герой нашего времени в июне 2020-го «прямо на орбите заполнил бюллетень на портале Госуслуг». В паре с Валентиной Терешковой им впору памятник на ВДНХ ставить вместо морально устаревших рабочего с колхозницей. Серп и молот долой — пусть держат в руках Основной закон с портретом Путина на обложке. А уж почему сама космическая отрасль, некогда гордость СССР, оказалась полностью обнуленной, расскажет нам Илон Маск.

Замечательные некогда актеры призывали голосовать за поправки, но делали это так бездарно, без огонька, что не только Станиславский, но и любительницы дешевых сериалов морщились: «Не верю!» Талант — он ведь тоже обнуляется во лжи, примеров не счесть.

Вот Путин едет во Ржев и там, на месте одного из самых трагических событий Великой Отечественной, говорит не о страшном прошлом страны, а о ее будущем, которое наступит после 1 июля. Кто выбрал эту пугающую мизансцену? Куда исчезли все профессионалы избирательных технологий? Тоже сгорели в абсолютном нуле?

На выборах 2011 года было выведено «число Чурова» — кто забыл, тогда в Ростовской области, как показали экраны ЦИКа, «как надо» проголосовали 146% избирателей. Тогда же родилась чуровская математика: берем любое число, умножаем на «число Чурова» и получаем 146%. Нынешняя глава Центризбиркома рискует остаться в народной памяти как Элла Обнулеевна. Какие цифры не выдает ЦИК, доверия к ним — ноль без палочки.

Для меня лично лейтмотивом этого плебисцита стал ролик, в котором пришедшая на избирательный участок в Москве пара обнаружила, что они и их дети уже «проголосовали». И если рядовой член УИК еще пытался как-то списать случившееся на ошибку, то прибежавшая на место инцидента председатель участка повела себя в лучших традициях «ихтамнетов». Крепко прижала к себе журнал регистрации и пошла в наступление: «Вы это видели? Чем докажете?» Я бы на месте тех избирателей тоже растерялась от такого откровенного вранья. То есть вора буквально поймали за руку, а он в твоем кармане пальцами шевелит и глумливо спрашивает: «Чем докажешь?»

А чем вы, не раз пойманные на вранье, докажете, что за вас — 78%? Доверие к власти тоже давно обнулено. Как и ее выборы. Обнулены парламент и суд. Обнулены отношения с целым миром. В таких условиях серьезно обсуждать цифры, которые публикует ЦИК, как итоги какого-то народного голосования, бессмысленно. Хотя, конечно, интересно сравнить их с результатами экзитполов, полученных независимыми наблюдателями, где партия «НЕТ» одерживает убедительную победу как минимум в городах-миллионниках.

Но еще интереснее будет сравнить их с цифрами, которые получат социологи, когда на посту президента будет совсем другой человек. Подозреваю, если они тогда опросят граждан, кто как голосовал в эту историческую неделю, мы вдруг узнаем, что твердое «нет» сказало подавляющее большинство. А все остальные были «нет» в душе, а «за» ставили под давлением. Не удивлюсь, если среди этих «заложников» окажутся и доверенные актеры, и космонавты, и сотрудники АП, а может, даже сам Путин. Почему нет? В стране абсолютного нуля возможно все.

Да и «обнуленная» Конституция вряд ли долго проживет: как только в стране начнутся реальные изменения, первый же свободно избранный парламент отменит ее одним щелчком. Как абсолютно нулевую.

Виктория Волошина, «Росбалт»