«Все шахты остановятся, а мы будем требовать, чтобы 3%-й оставил нас в покое» 4.07.2020, 15:02

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Шахтеры готовы выходить, чтобы сменить лысую резину.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо жителя Солигорска.

«Работаю на третьем руднике, работа очень сложная, стаж большой, - пишет он. - Здоровье убито, колени вечно опухшие, за свою смену в 4 часа меняю наколенники минимум дважды.

Раньше мы жили хорошо, это правда, зарплата была в разы больше, чем у других рабочих в стране. Но всё познается в сравнении, как говорится.

У меня дочь живёт в США, уже давно. раз в год езжу к ней и внукам в гости, и конечно там всегда поднимается вопрос о доходах. По сравнению с их шахтёрами, мы - нищие были даже тогда, когда считались богачами. А сейчас так и подавно. Очень много друзей уже вышло на пенсию, и эта пенсия была относительно высокая, но она за десять лет пережила столько инфляций, что превратилась в ничто, хоть это "ничто" и больше, чем у других.

Мы часто говорим о том, что будет дальше. В лифте, пока спускаемся в шахту, время есть. И разговоры наши для Лукашенко очень неутешительные. Большинство из нас считает, что таракан засиделся, что все, кто с ним связан, все эти родственники и друзья - уже лишние и приносят только вред.

Мы за то, чтобы сменить лысую резину и когда придёт время, мы тоже выйдем.

Все шахты остановятся, а мы будем громко и активно требовать, чтобы трёхпроцентный оставил наконец нас в покое».

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