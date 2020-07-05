Трамп пообещал наказать Китай за пандемию COVID-19 14 5.07.2020, 8:13

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КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса.

Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости, сообщает dw.com.

"Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил Трамп, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.