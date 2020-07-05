Флешмоб солидарности: белорус сыграл «Стены рухнут!» на скрипке 4 5.07.2020, 8:21

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В таком исполнении мелодию самого популярного хита этого лета еще никто не слышал.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Участник Флешмоба солидарности сыграл «Стены рухнут!» на скрипке. В таком исполнении мелодию самого популярного хита этого лета еще никто не слышал.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!