Видеофакт: Минск поднялся против «таракана» 5.07.2020, 14:35

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Как Флешмоб солидарности проходит в разных районах столицы.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Против «таракана» поднялся практически весь Минск. Брилевичи, Серебрянка, Малиновка, Домбровка: Флешмоб солидарности прошел в разных районах столицы.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!