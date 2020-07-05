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На юго-западе Японии бушует наводнениe: фоторепортаж

  • 5.07.2020, 18:08
  • 1,426
На юго-западе Японии бушует наводнениe: фоторепортаж
Фото: Ера

Многочисленные оползни разрушили дороги и здания.

Власти префектуры Кумамото в юго-западной части Японии подтвердили гибель 18 человек в результате наводнения, еще 16 человек также, по всей видимости, мертвы, но добраться к их телам пока невозможно. Об этом 5 июля сообщило агентство Kyodo News, пишет gordonua.com.

Многочисленные оползни разрушили дороги и здания. Река Кума вышла из берегов и отрезала от цивилизации более 2000 домов. Согласно подсчетам властей, понадобится временно переселить более чем 200 тыс. жителей пострадавших регионов.

Проливные дожди продлятся до 7 июля, предупредило Японское метеорологическое агентство.

Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера
Фото: Ера

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