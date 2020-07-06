Новая акция солидарности с Беларусью прошла в Амстердаме 6.07.2020, 8:30

Белорусы провели перформанс в центр столицы Нидерландов.

Участники перформанса потребовали освободить политических заключенных в Беларуси. В качестве символа белорусы использовали картину белорусского художника Хаима Сутина “Ева”.

Картину называют сокровищем корпоративной коллекции Белгазпромбанка: на аукционе Sotheby's ее приобрели в 2013-м за 1,8 млн долларов. Это самая дорогая картина в Беларуси. Арестованный претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, тогда возглавлявший банк, лично участвовал в торгах, и арест "Евы", как говорят его коллеги, воспринял болезненно. Коллекция Белгазпромбанка собиралась с 2011 года, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе был уплачен необходимый таможенный сбор.

Участники акции в Амстердаме прислали снимки в редакцию Charter97.org.