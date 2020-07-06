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«Северному потоку-2» пришел конец?

  • Эль Мюрид
  • 6.07.2020, 10:59
  • 1,120
«Северному потоку-2» пришел конец?
ФОТО: NORD STREAM 2/AXEL SCHMIDT

Бундестаг решил не портить отношения с американцами из-за трубы, которая перестает быть нужна Германии.

Экономический комитет бундестага на днях обсуждал вопрос отношения к американским санкциям, которые накладываются на проект "Северного потока-2" и все компании, так или иначе, но сотрудничающие с этим проектом. Единственным, кто потребовал принятия юридически обязывающего ответа на американские санкции, был Герхард Шредер - бывший канцлер. Все остальные эксперты, приглашенные на заседание комитета, были гораздо более расплывчаты. Позиция депутатов бундестага выглядит еще более размытой, причем все больше их склоняется к решению о прекращении поддержки проекта. По сути, его заморозке.

Позиция Шредера для Германии выглядит крайне неубедительной, так как у него репутация проводника интересов Кремля и Газпрома, где он, собственно, и работает. По всей видимости, его приглашение на заседание комитета и его одиозная позиция играет на руку не столько сторонникам, сколько противникам "СП-2".

Так или иначе, но постепенно американцы добиваютс своего - в единственной стране Европы, которая до сих пор твердо отстаивала идею завершения строительства Потока - Германии - возник раскол уже внутри самой элиты. У Германии нет аргументов, чтобы прямо противостоять американскому Конгрессу, который играет сольную партию в этом противостоянии (Трамп практически выключен из него, периодически высказываясь, но практически не вмешиваясь в происходящее). Во-вторых, Германия сама начинает скептически относиться к газпромовской затее, так как ее политический подтекст не является никаким секретом, но тонкость в том, что российский газ перестает быть определяющим фактором в энергетической стратегии Германии (слишком велико предложение альтернативных поставщиков - да еще и более выгодное), а Путин, который ранее чуть ли не демонизировался в Германии, начинает выглядеть слабым политиком после целой череды катастрофических провалов в своей энергетической политике.

Раз так - то позиция противников Потока существенно укрепилась, и пока не видно, что могут предпринять лоббисты проекта внутри Германии.

Скорее всего, волокита и создание новых балансов сил сторонников и противников проекта внутри Германии будут тянуться до конца лета-начала осени, строительство будет переноситься и откладываться, и когда срок, который обозначил Путин - конец нынешнего года-первый квартал следующего - пройдет, а Поток так и не будет завершен, будут принимать окончательное решение. В текущей динамике шансы на достройку "Северного потока-2" еще есть (про эксплуатацию сейчас просто нет смысла говорить - это отдельная еще менее очевидная тема. Речь идет сугубо о политическом значении достройки Потока, о соображениях кремлевского "престижа". Экономики в этом решении уже давно нет никакой). Однако ближе к зиме, если эти шансы так и останутся виртуальными, проект войдет в пике, и окончательно закроется ко второму кварталу 21 года. Далее тянуть станет бессмысленно.

В этом плане у противников завершения Потока-2 стратегия вполне очевидна - тянуть время. Тем более, что это не требует никаких затрат. Остается не так уж и много, и именно Газпрому нужно сделать что-то совершенно экстраординарное, чтобы переломить негативную тенденцию. Поражение Газпрома может стать фатальным - его позиции в Европе резко ухудшатся, и тогда вопрос встанет уже о европейском бизнесе "нашего достояния" в целом.

Эль Мюрид, "Главред"


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