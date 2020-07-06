Минчанка: Самая темная ночь ведет к рассвету 1 6.07.2020, 12:15

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Фото: ТАСС

Совсем скоро в Беларуси все поменяется.

Радостно за белорусов, за то, что мы - народ! За то, что, вопреки всему, есть единение и гордость, есть небезразличие и взаимопомощь, любовь к своей родной земле и близким, за то, что есть глубина, красота и искренность в наших людях, пишет читательница Telegram-канала «Баста!»:

- Меня зовут Татьяна, живу в Минске. Хочется поделиться своим отношением к происходящему, о чем болит душа.

Каждый день мы видим снова и снова: диалога с народом нет! Есть попытки обмануть, заставить замолчать.

Больно за людей, за тех, кто пострадал, не совершив при этом ничего плохого, никому не сделав зла, желая лучшей жизни, правды, честного выбора.

Но одновременно - так радостно, как давно не было за белорусов, за то, что мы - народ! За то, что, вопреки всему, есть единение и гордость, есть небезразличие и взаимопомощь, любовь к своей родной земле и близким! За то, что есть глубина, красота и искренность в наших людях!

Самая темная ночь ведёт к рассвету. Совсем скоро наступит время, когда наша молодежь, умная, образованная и целеустремлённая, не будет стремиться за границу и говорить, что там даже отношение другое. Когда на работе люди не будут в позиции рабов, вынужденных терпеть то, что терпеть нельзя. Когда будет защита от произвола тех искалеченных властью людей, которые превышают свои полномочия, почувствовав себя вершителями судеб.

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