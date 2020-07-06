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В Литве готовятся к пуску БелАЭС и раздают йод

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  • 6.07.2020, 13:13
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В Литве готовятся к пуску БелАЭС и раздают йод
Фото: Getty Images

В Вильнюсе не доверяют безопасности проекта «Росатома».

Литовские власти закупили таблетки йодида калия на более чем €1 млн и уже выдают их своим гражданам. Так они хотят обезопасить население от вероятной атомной аварии, сообщает Euronews.

В Вильнюсе не доверяют безопасности станции и негативно воспринимают строительство Беларусью АЭС. Литва неоднократно заявляла, что строящаяся в 50 км от ее границ БелАЭС угрожает ее национальной безопасности. Там категорически отказались от закупки потенциальной белорусской электроэнергии и пытались подговорить соседей — Латвию и Польшу — также бойкотировать закупки.


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