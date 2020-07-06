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Андрей Ткачев: «Вне политики» не бывает

  • 6.07.2020, 13:42
Андрей Ткачев: «Вне политики» не бывает
Андрей Ткачев

Происходящее в стране касается всех белорусов.

У меня есть одна очень плохая черта. Мне очень за нее стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Я всегда искренне радуюсь, когда очередные мои знакомые, которые до сих пор были "вне политики", сталкиваются на своем личном примере с правовым беспределом и беззаконием со стороны государства, пишет известный фитнесс-тренер, общественный активист Андрей Ткачев в "Фейсбук".

И почему-то так всегда все искренне недоумевают, как же так, ведь мы же ничего не делали, ничего не нарушили, почему нас забрали/арестовали/оштрафовали?? И начинается этот "плач Ярославны" со всеми вытекающими слезами и возмущениями.

А все ведь потому, дорогие мои, что именно вы своей аполитичностью, правовым нигилизмом и по****мом к происходящему, позволили довести страну именно до такого состояния. Почему-то вас, не интересующихся политикой, никогда не возмущало, когда все это время арестовывали и сажали в тюрьмы десятки невиновных людей, ведь это же вас не касалось. Когда нарушались все мыслимые и немыслимые законы этики, морали, права и здравого смысла, ведь вы жили своей жизнью, в розовых очках и с единорогами на лужайках.

"Меня это не касается". Так вот х** вам. Касается. Всех. Рано или поздно.

Поэтому радость моя произрастает отнюдь не из злорадства, а от мысли о том, что, быть может, наконец-то у вас откроются глаза и вы увидите весь тот п****ц, происходящий в нашей с вами стране и поймете, что с этим нужно что-то делать. Ведь революции должны происходить не на улицах, а прежде всего в головах.


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